Из Новороссийска в саудовский порт Джидда начнут отправлять скоропортящуюся продукцию

Из Новороссийска в Саудовскую Аравию начнут отправлять рефрижераторные контейнеры линии «Полярная звезда». Как сообщает «Новороссийский рабочий», они оборудованы холодильными установками, поэтому смогут доставлять скоропортящуюся продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В итоге транспортный оператор «Рускон» (входит в ГК «Дело») сможет импортировать морепродукты, а экспортировать — мясную продукцию и напитки. В Новороссийске компания задействует терминал НУТЭП.

Весной в компании заявили о расширении проложенной линии между Новороссийском и Индией посредством захода в Джидду. Но «Рускон» ранее направлял в Саудовскую Аравию только «сухие» контейнеры.

Кроме того, с 1 июля транспортная группа FESCO намерена запустить регулярную морскую линию из Новороссийска в индийские порты Нава-Шева и Мундра. Контейнеровоз FESCO «Аскольд» будет доставлять туда строительные товары, бумагу, лесную продукцию, а оттуда импортировать оборудование, продукты, табак и керамику.

Татьяна Ручкина

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