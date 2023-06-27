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Из Новороссийска в саудовский порт Джидда начнут отправлять скоропортящуюся продукцию

Из Новороссийска в Саудовскую Аравию начнут отправлять рефрижераторные контейнеры линии «Полярная звезда». Как сообщает «Новороссийский рабочий», они оборудованы холодильными установками, поэтому смогут доставлять скоропортящуюся продукцию.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

В итоге транспортный оператор «Рускон» (входит в ГК «Дело») сможет импортировать морепродукты, а экспортировать — мясную продукцию и напитки. В Новороссийске компания задействует терминал НУТЭП.

Весной в компании заявили о расширении проложенной линии между Новороссийском и Индией посредством захода в Джидду. Но «Рускон» ранее направлял в Саудовскую Аравию только «сухие» контейнеры.

Кроме того, с 1 июля транспортная группа FESCO намерена запустить регулярную морскую линию из Новороссийска в индийские порты Нава-Шева и Мундра. Контейнеровоз FESCO «Аскольд» будет доставлять туда строительные товары, бумагу, лесную продукцию, а оттуда импортировать оборудование, продукты, табак и керамику.

Татьяна Ручкина

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