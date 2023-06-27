Волейбольный «Ярославич» получит бюджетные средства на выход в Суперлигу

Волейбольному клубу «Ярославич» увеличат финансирование для выхода команды в Суперлигу. Об этом на пленарном заседании Ярославской областной думы заявил директор областного департамента финансов Алексей Долгов.
Строительство волейбольного центра
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
В рамках уточнения расходов областного бюджета ВК «Ярославич» выделили 90 млн руб.
«У нас строится волейбольный центр, и он планируется к вводу на следующий год. Строим мы большой дворец, не для первой или второй лиги. И мы хотим, чтобы наша команда "Ярославич" вышла в Суперлигу. Для этого требуется увеличение бюджета, и мы увеличиваем бюджет на 90 млн руб.»,— рассказал депутатам Алексей Долгов.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» новый волейбольный центр на улице Марголина будет включать основной зал на 5 тыс. мест и несколько дополнительных комплексов. В апреле 2023 года арена была готова на 50%. Сдать объект планируется в первом квартале 2024 года.
Волейбольный клуб «Ярославич» последние годы играет в высшей лиге «А». Сезон команда завершила на третьем месте в таблице, не решив задачу выхода в Суперлигу.