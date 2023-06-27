Петербургские археологи нашли античный мавзолей в Севастополе

Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили мавзолей античного времени в Севастополе во время раскопок. Об этом 27 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

Речь идет о конструкции, находящейся на западной стороне древней улицы, которая идет по некрополю от ворот Херсонеса. По предварительным данным, постройка является и общественным сооружением, и мавзолеем.

Специалисты предполагают, что верхняя часть — это ритуальная беседка, а нижняя — погребальный комплекс, где предположительно захоронены члены знатной семьи.

«Такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира. По мнению специалистов, находку можно смело отнести к разряду сенсаций»,— рассказали в Смольном.

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