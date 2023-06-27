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Ярославский пенсионер перевел мошенникам почти 1 млн рублей

ОМВД по Кировскому району Ярославля возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» после заявления 84-летнего ярославца, который перевел мошенникам почти 1 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Пенсионеру два дня звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Звонившие сообщали, что со счетов мужчины пытаются снять деньги. Для сохранения накоплений мошенники потребовали от ярославца снятия всех денег со счетов и их перевода на названные «безопасные» счета.

Потерпевший перечислил мошенниками 950 тыс. руб. из снятого со счетов 1 млн руб. И только после потери денег пострадавший обратился в полицию. Теперь поиск мошенников ведут правоохранительные органы.

Алла Чижова

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