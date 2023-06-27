В Челябинске возбуждено дело по факту схода вагонов с щебнем

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту опрокидывания грузовых вагонов на станции Челябинска. Ущерб от аварии превысил более 1 млн руб., сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Железнодорожная авария произошла 24 мая на станции Челябинск – Грузовой. По данным следствия, при движении грузового поезда со скоростью около 5 км/ч произошел сход трех вагонов со щебнем, два из которых опрокинулись. Причиной происшествия могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта со стороны лиц, которые должны обеспечивать эту безопасность, считают следователи. В результате произошедшего железной дороге и собственникам вагонов причинен ущерб в размере более 1 млн руб.

Следователи устанавливают обстоятельства и виновных лиц.

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