В Краснодаре демонтируют 1500 незаконных рекламных щитов и стендов

За полгода в Краснодаре убрали уже 680 рекламных щитов и стендов. Еще от более 800 незаконных конструкций планируют очистить город до конца года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

«Цель у нас общая — сделать город привлекательным и комфортным. Жесткую политику в этом вопросе будем держать до конца, пока полностью не очистим город от незаконной рекламы и не придадим ему единый современный вид»,— написал Евгений Наумов.

Он поручил при демонтаже убирать в том числе и основания конструкций, чтобы люди не спотыкались об железные детали. Он также отметил, что в городе продолжается приведение в соответствие вывесок. По словам главы Краснодара, некоторые из предпринимателей уже самостоятельно изменили их, до вступления в силу обновленных правил благоустройства.

Татьяна Ручкина

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