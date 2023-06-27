Студентов УрГУПС арестовали за размещение на аватаре шеврона батальона «Азов»

В Екатеринбурге на семь суток арестовали двух студентов Уральского государственного университета путей и сообщений (УрГУПС) за размещение на аватаре шеврона украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России). Железнодорожный районный суд признал Максима Корлыханова и Семена Бушмакина виновными в распространении экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП РФ).

Согласно данным из картотеки суда, правонарушение выявили сотрудники УФСБ по Свердловской области. По данным силовиков, 31 марта студенты, находясь на занятии в УрГУПСе, изменили аватар одного из пользователей в локальной интернет-сети университета. Их задержали 20 июня, а спустя сутки — арестовали.

Вину студенты признали в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Это стало обстоятельством, смягчающим их административную ответственность.

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