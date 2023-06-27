В Рыбинске отремонтируют фасады исторических домов

В Рыбинске Ярославской области начинают работу по приведению в порядок фасадов 34 зданий, включая объекты историко-культурного наследия и строения, в которых работают областные и федеральные службы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

По словам господина Рудакова, первым будет ремонтироваться фасад здания инспекции административно-технического надзора на улице Ломоносова, 16. Здание находится в муниципальной собственности. Закупка уже размещена, торги пройдут 28 июня. Стоимость контракта составляет 290 тыс. руб. За 30 дней подрядчик должен будет отремонтировать кирпичную кладку в некоторых местах стены, штукатурку гладких фасадов и покрасить фасад. Ориентировочная дата подписания контракта — 11 июля.

Привести в порядок объекты федерального имущества обяжут их собственников или пользователей.

«Всем пользователям и собственникам регионального и федерального имущества направили требования о приведении фасадов в нормативное состояние. В отношении объектов культурного наследия направлены запросы в профильный областной департамент на выдачу заданий на ремонт фасадов»,— рассказал Дмитрий Рудаков. Градоначальник заверил, что работа по приведению в порядок фасадов будет продолжаться, пока не будет выполнен ремонт всех зданий.

Алла Чижова