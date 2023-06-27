Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Рыбинске отремонтируют фасады исторических домов

В Рыбинске Ярославской области начинают работу по приведению в порядок фасадов 34 зданий, включая объекты историко-культурного наследия и строения, в которых работают областные и федеральные службы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

По словам господина Рудакова, первым будет ремонтироваться фасад здания инспекции административно-технического надзора на улице Ломоносова, 16. Здание находится в муниципальной собственности. Закупка уже размещена, торги пройдут 28 июня. Стоимость контракта составляет 290 тыс. руб. За 30 дней подрядчик должен будет отремонтировать кирпичную кладку в некоторых местах стены, штукатурку гладких фасадов и покрасить фасад. Ориентировочная дата подписания контракта — 11 июля.

Привести в порядок объекты федерального имущества обяжут их собственников или пользователей.

«Всем пользователям и собственникам регионального и федерального имущества направили требования о приведении фасадов в нормативное состояние. В отношении объектов культурного наследия направлены запросы в профильный областной департамент на выдачу заданий на ремонт фасадов»,— рассказал Дмитрий Рудаков. Градоначальник заверил, что работа по приведению в порядок фасадов будет продолжаться, пока не будет выполнен ремонт всех зданий.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...