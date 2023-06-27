Летние каникулы детей из Донбасса в Перми обойдутся городскому бюджету в 1,2 млн рублей

Сегодня на пленарном заседании Пермской думы депутаты одобрили выделение из городского бюджета 1,2 млн руб. на организацию мероприятия «Пермские каникулы» для детей, прибывших из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщил на заседании замглавы города по социальным вопросам Алексей Грибанов, мероприятие подразумевает, что 50 детей из этих территорий в возрасте от 11 до 16 лет смогут летом в течение 21 дня отдохнуть в Перми.

Проживание детей будет организовано на базе муниципальной школы-интерната №85. Для их сопровождения и организации их досуга будут привлечены шесть воспитателей. «Подготовлена насыщенная программа. Ее содержание включает образовательно-воспитательные мероприятия, направленные на полноценный и активный отдых, оздоровление, реализацию творческих способностей детей из новых территорий»,— рассказал господин Грибанов.