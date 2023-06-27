Уральский бизнесмен Игорь Заводовский не смог отсудить многомиллионные убытки из-за отмены рейса с Сейшельских островов

Бизнесмен из Екатеринбурга не смог отсудить у авиакомпании «Аэрофлот» убытки из-за отмены рейса по маршруту Сейшельские Острова — Москва в марте 2022 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. По данным «Ъ-Урал», речь идет об Игоре Заводовском (совладелец ТРЦ «Гринвич»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в феврале прошлого года бизнесмен приобрел 60 билетов на рейс Москва — Сейшельские Острова — Москва и два билета Сейшелы — Москва — Сейшелы. За перелет он заплатил 12,7 млн руб. Двое пассажиров отказались от перелета и 58 человек, включая родственников и знакомых Игоря Заводовского, вылетели из Москвы на Сейшельские Острова.

Однако с 6 марта 2022 года по рекомендации Росавиации российские авиакомпании, имеющие воздушные суда в лизинге с иностранными организациями временно приостановили перевозку пассажиров из России за рубеж, с 8 марта — перевозку в Россию. Так, екатеринбуржцы застряли на курорте. Авиакомпания вернула стоимость авиабилетов в размере 6,8 млн руб.

Чтобы вернуться в Россию Игорю Заводовскому пришлось купить билеты на иные рейсы. Из-за разницы в стоимости авиабилетов мужчина понес убытки и обратился в суд с иском к авиакомпании о взыскании убытков и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Свердловский облсуд пришел к выводу, что отмена авиарейса произошла не по вине перевозчика, а в силу обстоятельств, не зависящих от него и принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

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