Туристы добирались «огородами»

Обострение внутриполитической ситуации из-за вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» носило краткосрочный характер и глобально не повлияло на летний отдых россиян в Краснодарском крае и в Крыму. Аннулирования бронирований не были массовыми, а просевшие на треть продажи туров в субботу, полностью восстановились уже к первой половине дня понедельника, отмечают участники рынка, опрошенные «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всплеск политической напряженности в стране не вызвал массового отказа россиян от отдыха на побережье. И отмены бронирований были кратковременными. Как рассказала изданию коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах, в субботу 24 июня объем аннуляций вырос на 35% в сравнении с показателями неделей ранее. Аннулировали преимущественно туры в Крым и Краснодарский край — в Анапу, Геленджик. Также в субботу было зафиксировано снижение числа новых бронирований примерно на 40%.

По словам госпожи Булах, среди причин аннуляции ближайших заездов клиенты называли непонимание ситуации в целом и то, с какими трудностями придется столкнуться в пути следования к месту отдыха, насколько этот путь может растянуться по времени. Заезды на июль-август отменялись из-за непредсказуемости развития событий. Однако многие из тех, кто аннулировали заявки в субботу, пытались их восстановить уже в воскресенье. Это касалось и ближайших заездов, и бронирований на июль-август. Начиная с воскресенья, количество аннуляций сократилось и приблизилось к обычным значениям.

Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, в субботу было около 5% аннулирования бронирований. Также на 30% упали новые бронирования по отношению к показателям недельной давности. Но уже в первой половине дня 26 июня спрос полностью восстановился, а к концу дня даже превысил значения прошлого понедельника. Сработал отложенный спрос.

«Тех людей, которые добирались в Краснодарский край поездами и самолетами, ситуация не коснулась совсем. А вот автомобилистам пришлось добираться, условно говоря, огородами. Например, москвичи ехали через Нижний Новгород, Волгоград. Те, кто выехал из Ростова-на-Дону, в ту же Анапу или Геленджик, добирались через Ейск, Староминскую. На дальнейшую активность туристов недавние события не повлияют никак, так как они были очень кратковременными»,— считает господин Мкртчян.

Как рассказала управляющая отелем «Шато Пино» (Новороссийск) Вероника Стрижак, за минувшие выходные было отменено пять бронирований. Основная причина — невозможность выехать из Ростова-на-Дону. Но на данный момент ситуация почти нормализовалась. Отмененные бронирования не вернулись, но и отмен больше не поступало.

В городе-отеле «Бархатные сезоны» (федеральная территория «Сириус») было всего несколько обращений по поводу отмены брони, и они были оперативно удовлетворены без штрафов. По словам топ-менеджера комплекса Егора Грузинова, клиенты выражали опасения в связи с тревожной обстановкой. Однако в общем объеме — это менее 1% от ежедневного количества бронирований в данный момент. Ситуация полностью стабилизировалась.

«В комплексе “Бархатные сезоны” ценообразование динамическое. События 24 июня никак не повлияли на текущую динамику ценообразования и спрос со стороны гостей. В работе комплекса никаких изменений, связанных с вышеуказанными событиями, не произошло и не ожидается»,— отметил господин Грузинов.

В обычном режиме работал всероссийский детский образовательный центр «Смена» (Анапа, поселок Сукко). Как рассказала руководитель пресс-службы Тамара Рогачева, к ним в центр приезжают по конкурсному отбору дети на образовательные программы. По итогам событий 24 июня отказов от участия в программах не было.

«У нас открывается палаточный лагерь под Геленджиком, куда должны заехать дети, в том числе, из Воронежской области. Вся работа ведется по плану, никакой массовой сдачи путевок родителями нет»,— подчеркнула госпожа Рогачева.

Похожая ситуация 24 июня складывалась в Крыму. Как рассказал независимый курортный эксперт по Крыму Владислав Буря, рост отмены бронирования начался в 12 часов дня в субботу, с того момента как в СМИ пошла информация о начале вооруженного мятежа. Но этот рост был краткосрочным, и с ним столкнулись те, кто продавал коммерческие путевки. Санатории этот процесс не затронул никак. По словам эксперта, в санатории были лишь отдельные звонки — люди интересовались ситуацией и безопасностью, спрашивали, стоит ли ехать. Но никаких глобальных изменений по турпотоку на полуостров за столь короткий срок не произошло.

«Если бы ситуация затянулась на несколько дней, то процесс отмен бронирования шел бы по нарастающей. К счастью, этого не случилось. Более того, ситуация очень быстро восстановилась. Люди, которые сбрасывали бронирование, начали перезванивать уже на следующий день с просьбой восстановить бронь»,— рассказал господин Буря.

При этом эксперт отметил, что цены на отдых в Крыму в начале летнего сезона просели на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако это никак не связано с недавним военным мятежом. Вокруг Крыма складывается крайне нестабильный информационный фон. В большей степени негативный. Прилеты дронов, участившиеся подрывы железнодорожного полотна на территории полуострова пугают потенциальных туристов. Намеков на увеличение турпотока пока нет. А те, кто все же планируют поехать в Крым, интересуются, в каком районе здесь отдыхать безопаснее всего.

«В прошлом году весь июнь была очень сильная просадка по количеству отдыхающих. Предполагали, что сезона в Крыму не будет вообще. Но с середины июля начался рост бронирований. Август вообще получился очень удачным с точки зрения условий 2022 года. По прогнозам экспертов и участников рынка, количество туристов в Крыму в этом сезоне будет еще процентов на сорок ниже, чем по итогам прошлого года. Но если в июле поток отдыхающих по отношению к июню увеличится, и люди снова массово поедут в Крым, то отельеры поднимут цена на 25-30%, чтобы компенсировать июнь и заработать. Никто не знает, что будет в следующем году»,— комментирует Владислав Буря.

Как отметила Оксана Булах, последние годы для туристической отрасли нельзя назвать простыми, и за это время участники рынка научились достаточно оперативно и эффективно реагировать на нестандартные ситуации. Опыт минувших выходных дней показал, как слаженно туроператоры и отельеры действовали в интересах туристов. В «Алеан» заезды на субботу, воскресенье и понедельник аннулировали с полным возвратом. По туристам, которые в субботу застряли в дороге, все отели были предупреждены и все бронирования на них были сохранены — туристов ждали. В тех случаях, когда заезд состоялся на сутки позже, будет сделан перерасчет.

По словам госпожи Булах, период раннего бронирования на юг России показывает прирост продаж на лето. С апреля средняя глубина продаж снизилась, сейчас более 50% бронирований — с глубиной 2-3 недели. В компании ожидают дальнейшего роста числа бронирований на предстоящие летние месяцы.

В свою очередь Вероника Стрижак считает, что недавние события сильно повлияли на туризм, так как не все гости смогли доехать до Краснодарского края. Есть вероятность того, что туристы теперь с осторожностью будут планировать свой отдых в этом сезоне на курортах Краснодарского края.

Андрей Пугачев

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