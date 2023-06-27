Предполагаемый самолет Пригожина улетел из Ростова-на-Дону

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 вылетел из Ростова-на-Дону и совершил посадку на военном аэродроме под Минском. Об этом сообщает "Ъ» со ссылкой на проект «Беларускі Гаюн».

Лайнер приземлился в 7:40. Спустя 18 минут на том же аэродроме совершил посадку еще один самолет — бизнес-джет BAe 125-800B , который вылетел из Санкт-Петербурга. Кто может находиться в нем, неизвестно.

"Ъ» отмечает, что точно неизвестно, кому принадлежит указанный Embraer Legacy. При этом лайнер находится под американскими санкциями с 2019 года из-за связи с Евгением Пригожиным. О том, что самолет используется господином Пригожиным, писали «Новая газета» и OCCRP (признана нежелательной в России).

Сам бизнесмен отрицал связь с этим самолетом. «Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею. Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду»,— передавала пресс-служба компании «Конкорд» слова господина Пригожина. Так он комментировал информацию СМИ, о том что в 2021 году США обратились к ряду стран Африки с рекомендациями не принимать самолет российского бизнесмена.

23 июня Евгений Пригожин начал марш на Москву из зоны проведения СВО, к утру следующего дня бойцы «Вагнера» заняли штаб ЮВО в центре Ростова-на-Дону.

Вечером 24 июня бойцы ЧВК вышли из города, сам господин Пригожин должен был отправиться в Белоруссию.

Сергей Иванов