Губернатор предлагает продать особняк на Советской площади в Ярославле

Ярославский губернатор Михаил Евраев предлагает найти инвестора и продать здание «Присутственных мест» на Советской области. Об этом глава региона заявил на заседании Ярославской областной думы.
Здание "Присутственных мест" на Советской площади
Фото: Ъ-Ярославль
Здание на Советской площади, в котором раньше работала Госдума Ярославской области, является объектом культурного наследия и находится в федеральной собственности. Вопрос продажи особняка губернатор обсуждал с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
«У нас огромное количество федерального имущества. Никак не используемого. Которое ничего не приносит федерации, кроме расходов. Здание на Советской площади 10 лет стоит разрушенное. 3 млрд руб. стоит его восстановление. Там внутри все разрушено. Фасад невозможно подкрасить никак, потому что, если красить, штукатурка начинает обсыпаться. И все при этом думают, что это у нас такое здание. А оно федеральное. И мы уже несколько раз получали отказы, чтобы его получить»,— рассказал депутатам Михаил Евраев.
Губернатор предложил Минфину передать ярославскому правительству функции агента, который бы занялся продажей объекта. Деньги за реализацию поступили бы в федеральный бюджет.
«Нам нужно, чтобы пришел инвестор, восстановил это здание. Чтобы там была экономическая активность»,— добавил Михаил Евраев.