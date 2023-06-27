Губернатор предлагает продать особняк на Советской площади в Ярославле

Ярославский губернатор Михаил Евраев предлагает найти инвестора и продать здание «Присутственных мест» на Советской области. Об этом глава региона заявил на заседании Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание "Присутственных мест" на Советской площади

Фото: Ъ-Ярославль Здание "Присутственных мест" на Советской площади

Фото: Ъ-Ярославль

Здание на Советской площади, в котором раньше работала Госдума Ярославской области, является объектом культурного наследия и находится в федеральной собственности. Вопрос продажи особняка губернатор обсуждал с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

«У нас огромное количество федерального имущества. Никак не используемого. Которое ничего не приносит федерации, кроме расходов. Здание на Советской площади 10 лет стоит разрушенное. 3 млрд руб. стоит его восстановление. Там внутри все разрушено. Фасад невозможно подкрасить никак, потому что, если красить, штукатурка начинает обсыпаться. И все при этом думают, что это у нас такое здание. А оно федеральное. И мы уже несколько раз получали отказы, чтобы его получить»,— рассказал депутатам Михаил Евраев.

Губернатор предложил Минфину передать ярославскому правительству функции агента, который бы занялся продажей объекта. Деньги за реализацию поступили бы в федеральный бюджет.

«Нам нужно, чтобы пришел инвестор, восстановил это здание. Чтобы там была экономическая активность»,— добавил Михаил Евраев.

Андрей Иванов