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Количество ДТП в Орловской области снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом

Более 1,9 тыс. аварий произошло в Орловской области с начала года по 26 июня. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В авариях погибли 24 человека, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

«Для регионов установлены расчетные показатели “социального риска” и “транспортного риска”. За прошедший период — с учетом уменьшения количества погибших в ДТП — показатель социального риска составил по области 3,43 при прогнозе 3,86 на 100 тыс. населения; транспортный риск — 0,74 при прогнозе 0,86 на 10 тыс. транспортных средств. Важно, чтобы весь оставшийся период 2023 года положительная динамика здесь сохранялась»,— рассказал глава региона.

Чтобы ликвидировать аварийные и потенциально опасные участки, ФКУ «УПРДОР Москва — Харьков» до конца 2023 года проведет следующие работы:

улучшит работу светофора на км 356+612 дороги М-2 «Крым» — Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной;

установит сигнальные столбики по оси дорог общей протяженностью 388 м;

оборудует два светофора с кнопкой вызова на пешеходных переходах;

установит освещение общей протяженностью 265 м;

установит две шериф-балки, имитирующие проблесковые маячки патрульного автомобиля ДПС.

Также до октября 2023 года на дорогах Орловской области будет установлено барьерное ограждение протяженностью 4 173 п. м, нанесено около 102 км разметки и установлено 2 290 дорожных знаков. Кроме того, до 31 августа завершится ремонт на 14 участках дорог.

Алина Морозова

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