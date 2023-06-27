Сменился руководитель Центра информационно-коммуникационных технологий Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», сменился руководитель ГУП «Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан». Новым директором назначен Алексей Скатов. Известно, что господин Скатов ранее работал в компаниях «Форт-Диалог» и «Башинформсвязь».

Предыдущий руководитель Ирек Галикеев возглавлял предприятие с сентября 2013 по 15 июня 2023 года. С ним был расторгнут трудовой договор. Вместе с Иреком Галикеевым ГУП покинул его заместитель Семен Прилуков.

По информации «Ъ-Уфа», к господину Галикееву проявляют интерес представители правоохранительных органов.

Центр ИКТ Башкирии был основан в 2010 году. С марта 2012 выполняет функции оператора электронного правительства республики, а также оказывает услуги юридическим и физическим лицам.

Олег Вахитов

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