Исполняющим обязанности бизнес-шерифа Уфы назначен Агарагим Кагиргаджиев

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Уфы по предпринимательству и инвестициям назначен Агарагим Кагиргаджиев. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в городской администрации.

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С мая 2022 года ее занимал Дамир Галиуллин, об отставке которого стало известно 6 июня.

Агарагим Кагиргаджиев родился в Махачкале в 1971 году. В 1993 году окончил философский факультет. В 2005 — 2008 годах работал руководителем коммерческих организаций в Дагестане. С октября 2018 года был первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана, а затем возглавил министерство. Год назад был назначен начальником контрольного управления администрации Уфы.

Наталья Балыкова

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