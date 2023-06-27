В Красноярском крае задержан мужчина, совершивший побег из спецприемника

Сотрудники полиции Канска задержали 34-летнего мужчину, совершившего побег из спецприемника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, 21 июня в спецприемник МО МВД России «Канский» за нарушение административных ограничений доставили местного жителя, который освободился из мест заключения. За то, что ранее судимый мужчина не отмечался в отделе полиции, ему присудили 10 суток административного ареста.

Вчера во время дневной прогулки арестант, выбрав удачный момент, пролез под забор в слив бывшей канализационной ямы, отогнув железный лист и скрылся. Сегодня его удалось задержать.

За самовольное оставление места отбывания административного ареста в отношении задержанного полицейскими составлен протокол по ч.2 ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Ему грозит еще до 15 суток ареста.

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Лолита Белова