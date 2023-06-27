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Коммерсантъ FM
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Астраханская дума поддержала закон об объяснении роста тарифов ЖКХ

Дума Астраханской области поддержала рассматриваемый в нижней палате российского парламента законопроект об обосновании роста тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Новый закон предусматривает дополнения к ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации — «Размер платы за коммунальные услуги».

В пояснительной записке говорится: сегодня ресурсоснабжающие компании не обязаны объяснять пользователям, почему изменились цены или нормативы потребления.

«Граждане часто сталкиваются с тем, что получают платежки, суммы в которых значительно превышают предельную индексацию, установленную властями. Также авторы законопроекта напомнили, что Правительство РФ запретило повышать тарифы более чем на 9 процентов», — говорится в релизе.

В случае принятия законопроекта поставщикам коммунальных услуг придется давать пояснения по изменениям в приложении к платежке — простым языком и не более двух страниц А4.

Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов считает, что закон повысит информированность граждан и поможет получить объяснения в случае завышения цен на коммунальные услуги.

Дарья Васенина

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