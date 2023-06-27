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обновлено 10:53

Вопрос об отставке главы Перми рассмотрят на сегодняшнем заседании гордумы

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Перми Алексея Демкина внесен в повестку заседания городской думы. Его рассмотрят сегодня, ближе к концу заседания. Временно исполняющим обязанности главы Перми предлагается назначить вице-мэра города Ольгу Андрианову.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщил вчера «Ъ-Прикамье», губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил главе Перми Алексею Демкину войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера. Функционал нового зампреда будет объявлен сегодня на заседании правительства региона.

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