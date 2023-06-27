В Сарапуле расследуют дело о халатности из-за нерасселения жителей дома XIX века постройки

В Сарапуле следователи выясняют, почему не расселяют жителей признанного аварийным многоквартирного дома, построенного в конце XIX века. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)

Следователи установили, что дом 39 по улице К. Маркса был признан аварийным и подлежащим расселению в 2021 году, однако до сих пор людей не расселяют. Сотрудники СК осмотрели дом и обратили внимание на отсутствие пароизоляции чердачного перекрытия, печи в квартирах находятся в неудовлетворительном состоянии, кирпичная кладка фундамента частично разрушилась. В неудовлетворительном состоянии также находятся места общего пользования.

По уголовному делу продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, назначена строительно-техническая экспертиза.

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