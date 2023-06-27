В Петербурге ожидаются ливни и грозы 27 июня

Во вторник, 27 июня, в Петербурге ожидаются ливни с грозами и град, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, осадки могут выпасть во второй половине дня. Господин Колесов отметил, что в Петербурге также начнет снова теплеть — температура воздуха превысит 25 градусов.

«Вчерашняя ситуация с дождями должна повториться, так что с обеда начнется развитие облаков и во второй половине дня все летние атмосферные явления снова начнутся. Ливни с грозами и снова град очень даже вероятны и сегодня»,— рассказал синоптик.

Он также отметил, что дожди будут идти всю неделю, однако не с такой интенсивностью, как это было в прошедшие выходные. В основном они будут проходить во второй половине дня.

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