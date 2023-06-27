В Татарстане запустят первый в РФ завод по переработке технической конопли

На территории Татарстана в этом году планируют запустить первый в стране завод по переработке технической конопли. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

На заводе планируют производить кормовые добавки и корма с использованием конопли. Запуск предприятия состоится в этом году в Бугульме. Сначала на заводе будут перерабатывать тресты, а позже планируется саморазлагаемую одноразовую посуду.

Ожидается, что технической коноплей засеяли около 150 га земли на границе Заинского и Нижнекамского районов республики, а в следующем — порядка 2 тыс. га.