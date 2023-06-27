Установлены границы зеленого щита Магнитогорска

В Челябинской области завершилась работа по созданию лесопаркового зеленого пояса Магнитогорска. Приказ об установлении границ защитной территории подписал исполняющий обязанности начальника главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Площадь зеленого пояса, который фактический представляет собой небольшой участок лесного фонда на северо-западной границе Магнитогорска, составляет 964,7 га.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инициатором создания зеленого щита выступило главное управление лесами Челябинской области. Сотрудники ведомства хотели таким образом повысить статус охраны лесных участков, примыкающих к реке Малый Кизил. До последнего времени они относились к первой и второй зонам санитарной охраны водоема, и по законодательству режим их защиты был слабее, чем у лесов, включенных в зеленый пояс. В границах пояса запрещены сплошные рубки деревьев, размещение отходов, токсических и химических препаратов, разработка полезных ископаемых, строительство капитальных объектов. При этом разрешается создание линейных объектов, объектов здравоохранения, рекреационных, образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.

В декабре 2022 года создание зеленого щита возле Магнитогорска утвердило Законодательное собрание Челябинской области.

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