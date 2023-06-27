Стоимость банкротного учебного хозяйства БГАУ в Уфимском районе оценили в 63 млн рублей

Конкурсный управляющий учебно-опытного хозяйства «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета (БГАУ) опубликовал отчет об оценке рыночной стоимости его активов.

Имущественный комплекс предприятия, расположенный в Уфимском районе в селе Миловское, оценен в 63 млн руб. В его составе 31 здание и нежилое помещение: склады, сооружения, телятники, коровники, бани, подсобные и производственные помещения. Самое дорогое из зданий — магазин стоимостью 7,7 млн руб. площадью 312 кв. м.

Кроме объектов недвижимости в отчет об оценке включены права требования «Миловского» к должникам на сумму 4,6 млн руб.: рыночная стоимость активов составляет 693 тыс. руб., а также оборудование и мебель стоимостью 298 тыс. руб.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-опытно хозяйство «Миловское» признано банкротом в феврале 2021 года, в отношении него открыто конкурсное производство. Инициатором банкротства выступила межрайонная инспекция ФНС №30 по Башкирии. В числе кредиторов предприятия — МТС «Центральная», БГАУ, ряд коммерческих компаний.

Наталья Балыкова

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