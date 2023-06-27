Мэрия Уфы утвердила дизайн-код лотков, юрт и автолавок

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев внес изменения в постановление администрации, утверждающее внешний вид типовых нестационарных торговых объектов. Документ опубликован на сайте мэрии.

Число эскизов торговых объектов увеличено на 18. Обновленный перечень расширен вариантами дизайна елочных базаров, киосками-автоматами по продаже питьевой воды, фруктов и овощей, билетов на речной транспорт, летних кафе, а также фотокабинки. Предложены эскизы торговых объектов в виде шатра и юрты, автолавок и расписанной коровами молочной цистерны. Предусмотрен также внешний вид лотков по продаже воздушных шаров и игрушек, кваса, мороженого, сахарной ваты, горячей кукурузы и для росписи «мехенди».

Отмечается, что постановление принято «в целях формирования единого архитектурного облика» Уфы.

Наталья Балыкова

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