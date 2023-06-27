В Красноармейском районе при столкновении с большегрузом погибла пассажирка легковушки

В Красноармейском районе из-за столкновения с большегрузом с прицепом скончалась пассажирка легковушки. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 26 июня около 23 часов в районе 39-го км автодороги «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк». По предварительным данным, 21-летний парень со стажем вождения менее одного года, управляя Mazda Demio, выехал на встречную полосу. Он столкнулся с «КАМАЗом» с прицепом под управлением 36-летнего мужчины.

В результате происшествия на месте погибла 17-летняя пассажирка иномарки, водителя госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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