Больше 400 первичных отеделений «Движения первых» создали в Удмуртии

В Удмуртии на данный момент появилось 436 первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Об этом на заседании координационного совета при главе республики доложила заместитель председателя регионального отделения движения Ольга Лихачева, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На платформе движения зарегистрировано 12 тыс. человек, из них 2 тыс. активно участвуют в мероприятиях. К концу года планируется открыть 703 первичных отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На заседании координационного совета обсудили итоги и перспективы развития движения в регионе. В частности, министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала, что в образовательных организациях региона может появиться ставка советника по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

Вице-премьер Татьяна Чуракова отметила, что в настоящее время особенно важно создать в Удмуртии одну мощную молодежную организацию и включиться в работу на всех уровнях. Сейчас в республике формируются первичные отделения «Движения первых» на базе школ, колледжей, вузов, образовательных центров, детских лагерей, учреждений спорта, культуры, детских домов, интернатов.