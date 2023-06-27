Сергей Шурыгин попытается сохранить пост председателя арбитражного суда Орловской области

3 июля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявления о рекомендациях на должность председателя арбитражного суда Орловской области от двух кандидатов. На пост претендуют действующий председатель 61-летний Сергей Шурыгин и его заместитель 47-летний Владимир Карасев. Это следует из повестки заседания ВККС.

Сергей Шурыгин возглавил арбитражный суд Орловской области 2017 году после ухода Александра Бумагина на пост председателя 19-го апелляционного арбитражного суда. До этого он руководил арбитражным судом Смоленской области.

Владимир Карасев до назначения зампредседателя арбитражного суда Орловской области работал судьей в этом же суде, а также с райсудах Железнодорожного и Малоархангельского районов Орла.

Мария Старикова

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