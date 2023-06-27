За месяц в Уфе зафиксирован 31 случай превышения вредных веществ

В Уфе за месяц зафиксирован 31 случай превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, в том числе 10 случаев загрязнения пылью и формальдегидом, восемь — изопропилбензолом, два —хлоридом водорода, один — этилбензолом, сообщает Башгидрометцентр.

Наибольшие превышения ПДК выявлялись 6 июня на посту наблюдения на улице Свободы, где содержание хлорида водорода достигало 4,8 ПДК, 22 июня на улице Ульяновых концентрация изопропилбензола составила 4,9 ПДК, сероводорода – 2,3 ПДК, а 23 июня ПДК изопропилбензола там же было превышено в три раза.

Кроме того, за месяц 10 случаев превышения ПДК вредных веществ были зафиксированы в Салавате и три случая — в Благовещенске. В Стерлитамаке 16 и 20 июня наблюдались превышения содержания этилбензола в воздухе — 2,1 ПДК и 1,1 ПДК соответственно.

Майя Иванова

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