В Сургуте простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим при освобождении Артемовска

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб боец ЧВК «Вагнер» из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергей Пельментиков. В пресс-службе администрации югорского города сообщили, что 12 мая он погиб при освобождении Артемовска.

Сергею Пельментикову было 35 лет. Он родился в Сургуте, где окончил школу №6. Весной 2023 года он подписал контракт с частной военной компание, и после курса подготовки отправился в зону СВО в должности стрелка штурмовой группы.

Югорчанин посмертно представлен к «Ордену Мужества».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте