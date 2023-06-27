Инвестиционный комитет создан в Челябинской области

Создан инвестиционный комитет Челябинской области. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, комитет образован «в целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в Челябинской области, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности». Председателем этого совещательного органа является губернатор Челябинской области, заместителем – вице-губернатор, ответственный за инвестиции. Заседания комитета должны проводиться не реже одного раза в два месяца. В функции нового органа входят рассмотрение вопросов, связанных с нарушением положений инвестиционной декларации Челябинской области, несоблюдением свода инвестправил, рассмотрением споров при реализации инветпроектов. Также комитет намерен обсуждать вопросы, связанные с улучшением инвестклимата и реализацией инвестпроектов, и разрабатывать предложения по снижению сдерживающих развитие экономики барьеров.

Кроме того, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании инвестиционной команды Челябинской области «в целях формирования системы поддержки новых инвестиционных проектов». Судя по документу, в состав этой команды входят все члены правительства региона, главы муниципалитетов, руководители вузов, представители общественных объединений промышленников и предпринимателей, депутаты законодательного собрания области.

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