Совет по улучшению качества жизни создали в Удмуртии

В Удмуртии создан совет по улучшению качества жизни. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Документ размещен на официальном сайте органов власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В документе говорится, что совет появится для реализации пилотного проекта по внедрению в республике регионального социального стандарта, разработанного Ассоциацией стратегических инициатив. Среди задач совета указаны формирование предложений по приоритетам реализации региональной госполитике в социальной сфере, анализ результатов рейтинга качества жизни и т.д.

Председателем совета стал глава Удмуртии, его заместителем назначена вице-премьер Татьяна Чуракова. В совет включили руководителей ряда министерств, Центра управления регионом, представителей общественных объединений, Народного фронта.

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