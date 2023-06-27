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Совет по улучшению качества жизни создали в Удмуртии

В Удмуртии создан совет по улучшению качества жизни. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Документ размещен на официальном сайте органов власти региона.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В документе говорится, что совет появится для реализации пилотного проекта по внедрению в республике регионального социального стандарта, разработанного Ассоциацией стратегических инициатив. Среди задач совета указаны формирование предложений по приоритетам реализации региональной госполитике в социальной сфере, анализ результатов рейтинга качества жизни и т.д.

Председателем совета стал глава Удмуртии, его заместителем назначена вице-премьер Татьяна Чуракова. В совет включили руководителей ряда министерств, Центра управления регионом, представителей общественных объединений, Народного фронта.

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