Назначен новый руководитель филиала «Росгосстраха» в Челябинске

В филиале страховой компании «Росгосстрах» в Челябинской области назначен новый руководитель. Эту должность занял Игорь Курц, который до этого был директором курганского филиала.

Как сообщает пресс-служба компании, на новом месте господин Курц «в первую очередь проведет детальный анализ страхового рынка региона для выявления точек роста компании в Челябинской области, восстановления сегмента розничного страхования и расширения агентской сети».

Игорь Курц родился в Коркино в 1967 году, окончил Свердловский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт в 1993-м, а затем в 2013-м – Уральский государственный экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В сфере страхования работает с 1999 года, прошел путь от специалиста до директора филиала.

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