Треть петербуржцев планирует отправиться в заграничный отпуск

Среди петербуржцев, которые планируюсь выйти в отпуск в ближайшие месяцы, 34% собираются отправиться в путешествие по России, а 33% — за границу. Об этом 27 июня рассказали в службе исследований HeadHunter.

Как рассказали аналитики, еще 12% планируют провести отпуск дома, 9 — пойти в поход, 7% — отправиться на дачу, а 3% — заниматься бытовыми делами. 1% опрошенных также собирается взять подработку на время отпуска на основной работе.

44% петербуржцев рассчитывают, что весь отпуск им обойдется примерно в 50 тыс. руб., 9% собираются потратить около 40 тыс. руб. 25% жителей заявили, что могут себе позволить отпускные траты от 10 до 30 тыс. руб. Каждый пятый — 22% — затрудняется оценить потенциальные расходы.

Чаще всего местом отдыха опрошенные выбирают Краснодарский край (20%). Второе место занял Санкт-Петербург — в городе планируют остаться около 11% петербуржцев. На третьем месте оказался Алтайский край (8%).

Если рассматривать отпуск за рубежом, то 19% респондентов заявили, что поехали бы в Италию, 10% — в Турцию, а по 8% — в Абхазию, Таиланд и Испанию.

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