«Ростех» зарегистрировал аппарат для спасения пациентов с остановкой сердца и дыхания

«Ростех» получил регистрационное удостоверение на аппарат экстренного восстановления кровообращения LIFE STREAM ECMO. Предполагается, что он поможет спасать жизни пациентов при внезапной остановке сердца и при острой дыхательной недостаточности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LifeStream ECMO Фото: LifeStream ECMO

Разработкой занимался НПО «СПЛАВ» им А.Н. Ганичева (входит в «Ростех»). По данным госкорпорации, аппарат «ни в чем не уступает иностранным аналогам и при этом на 30-40% их дешевле». Его серийное производство аппарата планируется начать в конце 2023 года, говорится в пресс-релизе на сайте «Ростеха».

Как уточнили в компании, с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в теле поддерживается искусственное кровообращение в случае внезапной остановки сердца, а также насыщается кислородом кровь при острой дыхательной недостаточности. Это должно помочь спасать жизни пострадавших в ДТП, пожарах, стихийных бедствиях.

«Ранее такая техника поставлялась в Россию из-за рубежа. Сейчас мы делаем все, чтобы отечественное здравоохранение не осталось без необходимого оборудования. Разработанный на СПЛАВе отечественный аппарат ЭКМО успешно прошел испытания и получил регистрационное удостоверение, то есть готов к поставкам... В течение трех лет мы сможем закрыть потребности в таком оборудовании внутри страны»,— заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Лаура Кеффер