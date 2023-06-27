Бывший боец ЧВК «Вагнер» задержан в Казани

Правоохранители Казани задержали экс-бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Лернера. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, передает «Бизнес Onlinе».

Его задержали в ночь на 24 июня недалеко от его дома. Правоохранители нашли у него при себе свертки с веществом, которые, по данным экспертизы, оказались наркотиками. Позже он сам показал места, куда успел положить так называемые «закладки».

Вину мужчина не отрицает. В произошедшем он раскаивается. Суд отправил Владимира Лернера в СИЗО до 23 августа.

По данным издания, мужчина уже был судим по статьям, связанным с распространением наркотиков. В 2021 году он получил очередной срок, а через год отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер». В результате осенью 2022 года он был помилован, а весной 2023-го он вернулся в Казань.

"Ъ-Казань"