Акции нового юрлица «Белой птицы-Белгород» выкупила структура ГАП «Ресурс» за 2,37 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Белая птица-Белгород» (управляло птицефабриками и убойными мощностями) Виктория Царевская сообщила о том, что состоялись торги посредством публичного предложения по продаже акций АО «Ресурс-Белгород», созданного в рамках замещения активов ООО «Белая птица-Белгород». Актив выкупило ООО «Белгородский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) за 2,37 млрд руб. при начальной цене лота 4,29 млрд руб.

В интересах покупателя на торгах выступала индивидуальный предприниматель Светлана Казакова из Смоленской области. Других заявок подано не было. Согласно условиям торгов, напомним, цена продажи снижалась на 15% каждые три дня, начиная с 16 июня. Минимальная цена продажи имущества была установлена в размере 25% от начальной цены продажи, что составляет 1,07 млрд руб.

Отметим, что ранее акции уже пытались безуспешно реализовать через открытый аукцион. Последние торги были признаны несостоявшимся, так как была подана только одна заявка — от той же госпожи Казаковой. Впрочем, ценовых предложений она не направляла.

Начальная цена в 4,29 млрд руб. была равна величине уставного капитала АО и стоимости имущества «Белой птицы-Белгород». АО «Ресурс-Белгород» было создано на базе ООО «Белая птица-Белгород», поскольку новым инвестором белгородских площадок «Белой птицы» является группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, принявшая решение о проведении процедуры замещения активов. Все акции заложены в интересах ООО «Ставропольский бройлер», которое является структурой ГАП «Ресурс» и основным кредитором белгородского юрлица «Белой птицы».

Подробнее о том, как кредиторы «Белой птицы» пришли к замещению активов,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова