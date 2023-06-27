Дело экс-замминистра дорожного хозяйства Ставрополья передано в суд

В Ставропольский краевой суд прокуратурой региона передано уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий ( ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Данные обвиняемого ведомство не раскрыло, но по информации Newstracker.ru, речь идет о бывшем заместителе министра Борисе Борисове.

Согласно материалам дела, в январе 2022 года при проведении конкурса на перевозки по муниципальным маршрутам в Ставрополе, обвиняемый незаконно выдал 23 свидетельства о разрешении осуществления перевозок. Те участники конкурса, которые получили свидетельства, не имели в наличии необходимого количества транспортных средств, о чем замминистра знал. Также чиновник выдал свидетельства на осущеcтвление перевозок по семи маршрутам в Ставрополе без проведения конкурса в 2021 году.

«В результате указанных действий заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта края были существенно нарушены права и законные интересы субъектов предпринимательства, которые фактически были лишены возможности осуществлять коммерческую деятельность, а также жителей г. Ставрополь на полноценное транспортное обслуживание»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

Анастасия Назарова