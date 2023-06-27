«Инструменты ГЧП позволят решить ключевые проблемы недостатка финансирования в социальном секторе»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Радыгина, vk.com Фото: Светлана Радыгина, vk.com

Механизм ГЧП — государственно-частного партнерства рассматривается в мировой практике как инструмент привлечения финансирования на решение важных задач государства. В зарубежных странах по принципу ГЧП реализовано множество проектов в разных сферах экономики, включая социальные проекты. В России основными игроками на рынке ГЧП выступают институты развития и коммерческие банки.

Развитое государственно-частное партнерство — залог экономического роста и основа для привлечения инвестиций в стратегически важные для страны проекты. В России повестку ГЧП формируют институты развития, такие как ВЭБ.РФ, совместно с Правительством и коммерческими банками. Ключевым инструментом реализации проектов ГЧП является «Фабрика проектного финансирования».

«Фабрика проектного финансирования, наверное, один из самых универсальных инструментов. Все проекты, которые соответствуют определённым критериям, могут претендовать на Фабрику. Отраслевых ограничений практически нет, приоритетные направления определены Правительством РФ»,— говорит заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун. По его словам, в структуре Фабрики лидерами являются проекты в сфере газохимии, металлургии, энергетики и транспортной инфраструктуры.

Помимо Фабрики в стране работают и другие инструменты ГЧП. Так, механизм концессии используется для строительства школ, обновления общественного транспорта, модернизации систем ЖКХ.

В зарубежной практике также известны различные механизмы ГЧП. Например, в Великобритании даже практикуется строительство частных тюрем: коммерческая организация получает земельный участок от государства по проекту ГЧП для строительства объекта, строит и далее эксплуатирует тюремное учреждение. А государство получает реализацию социальной функции и оплачивает частному инвестору ежегодную субсидию за содержание заключенных. В этом случае и строительство, и дальнейшая эксплуатация объекта инвестиций в зоне ответственности частного инвестора.

Строительство школ в Финляндии реализуется по иному принципу — государство предоставляет частному инвестору земельный участок. Инвестор строит здание школы и далее, являясь собственником здания, сдает его в аренду муниципальному учреждению для оказания образовательных услуг. В данном случае инвестор реализует функцию строительства объекта инвестиций, но эксплуатацией его не занимается. По этому же механизму было построено несколько школ и детских садов в Санкт-Петербурге.

В России потенциал для реализации проектов государственно-частного партнерства очень большой. Но для его реализации требуется последовательное обновление законодательства и облегчение правил участия для всех сторон.

Запуск проекта ГЧП требует тщательной предварительной проработки юридической и финансовой схем реализации проекта, требует привлечения высококвалифицированных специалистов по вопросам ГЧП, которых, например, в Удмуртии не так много. Требуются вложения средств инвестора на подготовку документации еще до официального инициирования проекта без гарантий, что в итоге прохождения всех процедур соглашение о ГЧП будет заключено с первоначальным инициатором проекта.

При этом отмечу, что в мае 2023 года по Всероссийскому рейтингу городов по уровню развития ГЧП Ижевск получил звание «Город-прорыв», поднявшись в рейтинге с 38 до 24 места (среди 204 городов России). Признание к Ижевску пришло благодаря проекту ГЧП «Дворец единоборств в городе Ижевске» с общим объемом инвестиций 796 млн руб., из которых 69,3 млн руб. — частные. Финансирование было привлечено в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт».

20 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование механизмов ГЧП для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности. Законопроект вводит дополнительные гарантии инвестору, осуществляющему предпроектную подготовку, уточняет формы финансового участия. Планируется, что принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь до 1 трлн рублей к 2026 году в рамках новых инвестиционных проектов, реализуемых с использованием механизмов ГЧП. В случае принятия закон вступит в силу 1 октября 2023 года.

В перспективе ГЧП является симбиозом государства и бизнеса, который позволит решить ключевые проблемы недостатка финансирования в социальном секторе.