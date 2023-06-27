На Кубани за восемь лет производство плодовых саженцев увеличилось вдвое

С 2016 года в Краснодарском крае производство плодовых саженцев увеличилось в два раза, а количество питомников — в 1,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Благодаря поддержке правительства России сельхозпроизводители получают стимулирующие субсидии на закладку и уход за фруктовыми садами, что позволяет снизить затраты на обустройство питомников на 20 процентов и увеличить производство отечественных саженцев»,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В прошлом году аграрии получили 7,5 млн саженцев фруктовых и ягодных культур. Губернатор подчеркнул, что сельхозпроизводители региона полностью обеспечивают саженцами садоводческие хозяйства не только Краснодарского края, но и соседних регионов. За счет этого решается задача по импортозамещению.

На Кубани действуют 30 питомников, где выращивают сертифицированный посадочный материал для промышленного садоводства. В этом году за счет средств краевого бюджета ставки субсидий увеличили на 20% — до 1,2 млрд руб. Из них садоводческие предприятия получили уже почти 700 млн руб.

В прошлом году в Краснодарском крае собрали более 600 тыс. тонн фруктов и ягод, что стало рекордом. В этом году планируют заложить 1,6 тыс. га садов. Более 80% их них — интенсивного и суперинтенсивного типа.

Татьяна Ручкина

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