«Самаранефтегаз» внедряет собственные инновации

В преддверии Дня рационализатора и изобретателя в АО «Самаранефтегаз», дочернем обществе компании «Роснефть», подвели итоги новаторской деятельности коллектива в прошлом году. Благодаря использованию прорывных технологических подходов на предприятии экономический эффект превысил 600 млн рублей.



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Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов развития НК «Роснефть» и важнейшее направление работы в АО «Самаранефтегаз». Только в прошлом году сотрудники подали более 160 предложений, экономический эффект от внедрения которых составил более 125 млн рублей. В разработках были задействованы более 800 нефтедобытчиков.

Предприятие уделяет особое внимание деятельности по созданию объектов интеллектуальной собственности — патентов. За минувшие 12 месяцев было подано пять таких заявок и получено четыре охранных документа. Благодаря использованию в производстве десяти инноваций удалось увеличить объем дополнительной добычи нефти более чем на 60 тысяч тонн, экономический эффект составил более 470 млн рублей.

Способствует развитию инициатив на предприятии участие сотрудников в специальном ежегодном конкурсе. Так, по итогам 2022 года победителями в номинации «Самый активный рационализатор» стали представители отдела главного механика — региональный менеджер Виталий Федоров и ведущий специалист Андрей Кряжев. В течение года они подали 22 совместных предложения по улучшению производственных процессов.

Лидером в номинации «Лучшее рационализаторское предложение» был признан коллектив работников управления добычи нефти и газа и отдела по повышению энергоэффективности и энергосбережению. Эффект от внедрения их проекта — «Интеллектуальный алгоритм автоматической адаптации режима работы УЭЦН для обеспечения максимальной потенциальной добычи» — достиг 30 с лишним млн рублей.

«Лучшим рационализаторским предложением в области охраны окружающей среды» стала идея коллектива авторов управления подготовки и перекачки нефти вовлекать ресурсы в технологический процесс повторно. Кроме того, управление эксплуатации трубопроводов было признано победителем в номинации «Лучшее структурное подразделение аппарата управления в области рационализаторской деятельности», цех добычи нефти и газа (ЦДНГ) №4 — в номинации «Лучшее цеховое подразделение в области рационализаторской деятельности». Начальник управления поддержания пластового давления Тимофей Корякин стал первым в номинации «Лучший организатор рационализаторской деятельности»

Основные направления творческой деятельности изобретателей «Самаранефтегаза» — исследования, направленные на разработку новых составов для интенсификации добычи нефти, совершенствование глубинно-насосного оборудования, разработку и внедрение в практику эффективных технических средств в области повышения надежности промысловых трубопроводов.