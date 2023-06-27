Волгоградские следователи забирают материалы проверки избиения воспитательницей детсадовца

СУ СКР по Волгоградской области подало ходатайство о передаче в ведомство материалов проверки о неправомерных действиях воспитательницы в детском саде, сообщает пресс-служба.

О произошедшем 2 июня стало известно из СМИ. В тот день сотрудница детского учреждения в городе Серафимович во время тихого часа попыталась успокоить пятилетнего мальчика нанесением телесных повреждений и угрозами.

Местное отделение регионального ГУ МВД начало проверку. Теперь следователи просят передать им ее материалы для дальнейших действий, в том числе по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Дарья Васенина