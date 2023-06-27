Научно-техническое творчество — основа стабильной работы

Постоянное совершенствование производственных процессов, внедрение новых рацпредложений и сотрудничество с научными институтами позволяют Новокуйбышевскому НПЗ (входит в периметр ПАО НК «Роснефть») улучшать все сферы деятельности. А задействован в этой работе практически весь коллектив заводчан.



В последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Сотни сотрудников НК НПЗ участвуют в постоянной работе по совершенствованию производства, находят нестандартные подходы и идеи для улучшения рабочих мест. Это и авторы проектов, делающих производство более эффективным, и все те, кто воплощает в жизнь эти процессы.

Традиции рационализаторства берут начало еще со строительства и пуска производственных мощностей Новокуйбышевского НПЗ. Труд современных новаторов во времена масштабной модернизации НК НПЗ еще более актуален. В техническом творчестве задействован широкий круг специалистов: как опытные мастера, так и молодые специалисты, рядовые операторы и инженеры, представители руководящего звена предприятия.

— Разработки сотрудников воплощаются практически во всех сферах жизни нашего предприятия, — рассказал заместитель главного инженера по вторичной переработке АО «НК НПЗ» Евгений Михеев. — Спектр предложений по улучшению достаточно широк. Рационализаторы вносят свой вклад в повышение операционной эффективности, промышленную безопасность и улучшение условий труда, снижение себестоимости и повышение качества продукции. Например, к значительной экономии затрат на выпуск товарных автомобильных бензинов привела реализация в 2022 году схемы рецикла на установке изомеризации, что позволило увеличить октановое число выпускаемого продукта. Значимый экономический эффект мы получили в результате оптимизации на предприятии внутренних потоков компонентов бензинов. Все это — результат совместного творчества рационализаторов и целого ряда заводских служб, которые оценивают степень новизны и сложность технической задачи, рассчитывают необходимые вложения и экономические эффекты.

Помимо проектов модернизации работники НК НПЗ стремятся к усовершенствованию действующих процессов и ежегодно реализуют немало инициатив. Так, по словам Е. Михеева, благодаря рацинициативам из производственной схемы подачи нефтепродуктов удалось вывести компрессорное оборудование высокого давления. Таким образом, снизились затраты на закупку запчастей и ремонты оборудования, а также на энергопотребление.

Все идеи, предложенные сотрудниками или целыми коллективами заводских новаторов, прорабатываются специалистами отдела повышения операционной эффективности, который работает на предприятии уже 10 лет. Он нацелен на повышение эффективности нефтепереработки и снижение затрат. В приоритетах рациональное энергосбережение, минимизация потерь нефтепродуктов, увеличение выпуска светлых нефтепродуктов, то есть бензина и дизельного топлива.

— Уже в этом году в рамках программы повышения операционной эффективности на предприятии реализовано 6 инженерных проектов, которые позволили сэкономить 353 миллиона рублей, — рассказывает начальник отдела по повышению операционной эффективности АО «НК НПЗ» Кирилл Зотов. — Одно из них, к примеру, помогло увеличить отбор вакуумного газойля коксования и выработку топлива ТНТЭ для судоходной отрасли. В целом, в прошлом году заводские рационализаторы совместно с отделом повышения операционной эффективности смогли внедрить 32 крупных мероприятия, направленных на оптимизацию мощностей, увеличение отбора светлых продуктов и повышение энергоэффективности. Наибольший эффект принесла разработка по улучшению рецептуры приготовления дорожного битума и параллельная отгрузка гудрона и нефтяного битума. Увеличить общий выпуск высокомаржинальной продукции, а также снизить потребление топлив и энергоресурсов позволили мероприятия по оптимизации линии сырья гидроочистки дизтоплива, модернизации печного и насосного оборудования, химической чистки теплообменников. В течение года работа специалистов отдела над повышением производственной эффективности принесла НК НПЗ экономию в 2 миллиарда рублей.

Всего специалисты прорабатывают за год до 400 полезных идей, предложенных работниками. Научно-техническое творчество заводчан лежит в основе стабильной работы предприятия и его экономического роста.