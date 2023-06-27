На здание кинотеатра «Искра» в Уфе не нашлось покупателей

Торги по продаже здания кинотеатра «Искра» в Уфе признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщил конкурсный управляющий уфимских ООО «Лира» и ООО «Флэйм» Алексей Емельянов на портале сведений о банкротстве. Начальная максимальная цена была установлена в размере 210,5 млн руб., торги проводились в форме публичного предложения на снижение до 145 млн руб.

Продавалось имущество «Лиры», которой принадлежит «новое» здание «Искры», включая зал IMAX общей площадью 1,2 кв. м, пять билетных касс, кассовое оборудование, кинопроектор IMAX и 347 кресел. В собственности «Флейма» находится основное, «старое» здание кинотеатра, разделенное на две части площадью 2,6 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м, кинопроектор, пять киноэкранов, около 600 кресел, а также право аренды участка под «Искрой» площадью 4,5 тыс. кв. м до середины 2043 года. Часть здания (2,4 тыс. кв. м) является объектом культурного наследия. Это были третьи по счету торги по продаже «Искры».

Влада Шипилова

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