Саратовского полицейского обвиняют в краже нескольких тысяч литров алкоголя

В Саратове руководителю одного из подразделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, причинившем крупный ущерб (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Следствие установило, что в июне 2021 года полиция в рамках проверки изъяла продукцию у одной из компаний, специализирующейся на оптовой торговле алкоголем. Нарушений не нашли, более 3 тыс. л спиртного владельцу не вернули.

Обвиняемого поместили под домашний арест. Следователи закрепляют доказательства и ищут соучастников обвиняемого.

Дарья Васенина