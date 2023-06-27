Уралвагонзавод поставил Минобороны партию гусеничных транспортеров

Машиностроительная компания «Витязь» (в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») досрочно поставил Минобороны РФ партию гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Об этом сообщили в telegram-канале «Ростеха».
Фото: Telegram-канал УралВагонЗавод
Двухзвенные транспортеры обладают высокими проходимостью, маневренностью, скоростью передвижения и запасом хода. Кроме того, ДТ 10ПМ способен преодолевать препятствия и водные преграды с полной нагрузкой.
Транспортер эффективно работает при температуре окружающего воздуха от -45°С до +40°С, а также может преодолевать водные преграды без специальной подготовки.
Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В январе предприятие отправило в адрес Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв».