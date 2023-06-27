Вице-мэром Миасса назначен бывший замглавы Челябинска

Заместителем главы Миасса по городскому хозяйству и капитальному строительству назначен бывший челябинский чиновник Евгений Крехтунов. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Нового вице-мэра сотрудникам администрации Миасса представили на аппаратном совещании 27 июня. Евгений Крехтунов сменил на посту Олега Карпова, который возглавил муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству».

Евгению Крехтунову 52 года. В 2006-2014 годах он работа в челябинском муниципальном предприятии «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», в том числе последние два года возглавлял его. Затем руководил администрацией Тракторозаводского района Челябинска. В 2016-2018 годах Евгений Крехтунов был начальником управления экологии регионального центра. В декабре 2018 года чиновник стал исполняющим обязанности замглавы Челябинска по городскому хозяйству. В марте 2019-го он был утвержден в должности, а в октябре уже покинул ее по собственному желанию.

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