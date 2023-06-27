В Ростовском зоопарке произошел пожар вечером 26 июня

Пожар вечером 26 июня произошел на территории Ростовского зоопарка. Огонь всыхнул в 18.33 в административном здании музея, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области. Спасателям пришлось эвакуировать животных.

Пожар охватил площадь 300 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 48 единиц техники и 17 человек пожарных. Ликвидировать огонь удалось в 20:35.

«Сотрудники МЧС России не только спасли всех животных, но и вынесли из опасной зоны ценные экспонаты»,— сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Анастасия Назарова