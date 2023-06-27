«Дортрансстрой» реконструирует участок улицы имени Галле в Уфе за 906 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии заключило контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции участка улицы имени города Галле с ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — за 905,8 млн руб. Работы профинансируют из республиканского и городского бюджетов. Второй участник конкурса, не указанный в протоколе, готов был исполнить его за 878,6 млн руб.

Протяженность ремонтируемого участки дороги от улицы Комсомольской до проспекта Юлаева, включая существующую транспортную развязку, составляет 1 км. Согласно технической документации, подрядчик должен до декабря 2025 года снести жилые строения на объекте, отремонтировать путепровод, нанести дорожную разметку, посадить деревья и газон, установить автобусные остановки, светофорные объекты и дорожные знаки, переустроить инженерные сети.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2021 году выручка «Дортрансстроя» составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

Майя Иванова

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