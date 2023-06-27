В Новопокровском районе молодой водитель насмерть сбил 9-летнего ребенка

В Новопокровском районе водитель «Лады Калины» совершил ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани
ДТП произошло в станице Калниболотской 27 июня около 13 часов. 26-летний водитель выехал на правую обочину и сбил ребенка, который стоял с велосипедом.
От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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