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В Новопокровском районе молодой водитель насмерть сбил 9-летнего ребенка

В Новопокровском районе водитель «Лады Калины» совершил ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

ДТП произошло в станице Калниболотской 27 июня около 13 часов. 26-летний водитель выехал на правую обочину и сбил ребенка, который стоял с велосипедом.

От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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